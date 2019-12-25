قائمة الإسماعيلي - استبعاد شيلونجو ومدبولي ضد الاتحاد بالبطولة العربية

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 23:39

كتب : ياسر الشريف

مدبولي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

استقر الجهاز الفني للإسماعيلي على قائمة لاعبيه استعدادا لخوض لقاء الاتحاد السكندري.

ويلتقى الفريقان يوم السبت في ذهاب دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وشهدت القائمة عودة كل من أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد بعد غياب طويل بسبب الإصابة فضلا عن عودة وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدي زكي.

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فى حين تم استبعاد كل من بينسون شيلونجو ومحمد مجدي قلب الدفاع وأحمد مدبولي ومحمد عمار.

وضمت قائمة الفريق كل من:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع: محمود البدري – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – باهر المحمدي – محمد هاشم.

الوسط: محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبد الرحمن مجدي – محمد حمدي زكي – محمد صادق.

الهجوم: حازم مرسي – محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم.

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