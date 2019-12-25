عبد الحفيظ لـ في الجول: أيمن اشرف يشارك أمام بلاتينيوم رغم طرده ضد النجم

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 22:23

كتب : أحمد الخولي

أيمن أشرف - الأهلي - حرس الحدود

أصبح من المؤكد مشاركة أيمن أشرف مدافع الأهلي مع فريقه في مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا من الاتحاد الإفريقي يؤكد صحة مشاركة أيمن أشرف أمام بلاتينيوم بعدما اقتصر إيقافه على مباراة واحدة فقط".

وكان أيمن أشرف تعرض للطرد المباشر أمام النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وتعرض أيمن أشرف للإيقاف في مباراة الهلال السوداني في الجولة الثانية.

قبل أن يصل للأهلي جواب من الكاف يؤكد أن اللاعب يحق له المشاركة أمام بلاتينيوم.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال في ملعب السلام.

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