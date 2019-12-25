الإسماعيلي: لن نفكر في حسين السيد مجددا.. طلب 5 ملايين قبل دخول الملعب

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 20:59

كتب : FilGoal

مران الأهلي - حسين السيد

أغلق مسؤولو نادي الإسماعيلي الباب أمام إمكانية التعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي "عند انتقال محمود متولي إلى الأهلي في بداية الموسم، طلبنا 3 لاعبين إعارة كان من ضمنهم حسين السيد".

واستدرك عبر قناة تايم سبورتس "لكن اللاعب بالغ في طلباته المادية، واشترط الحصول على 5 مليون جنيه نقدا قبل النزول إلى الملعب".

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وتابع "لم يعجبنا هذا الكلام، كانت هناك علاقة بيننا وانقطعت، ولن يترشح حسين السيد مجددا للانتقال للإسماعيلي".

وأوضح مدير الكرة بالإسماعيلي "نريد التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع وصانع ألعاب ورأس حربة في يناير".

وأتم تصريحاته "إذا نجحنا في تدعيم مركزين أو ثلاثة من أربعة، ستكون خطوة جيدة للغاية".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد مرور 10 جولات من بطولة الدوري.

كما يستعد الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية للبطولة العربية.

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