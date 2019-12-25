المصري لـ في الجول: معسكر السويس ساعدنا في الخروج من دوامة النتائج السيئة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 21:27

كتب : أيمن عيد

النادي المصري

أرجع حمد إبراهيم المدرب العام لنادي المصري سبب تحسن نتائج فريقه في الدوري للمعسكر المغلق الذي خاضه الفريق في السويس.

وفاز المصري على طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة العاشرة للدوري.

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "حققنا فوزا هاما على طلائع الجيش وفوائده المعنوية كبيرة للغاية".

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وأضاف "الفوز يساعدنا في التخلص من الضغط النفسي على الفريق كما يجعلنا نتقدم في جدول الترتيب".

وتابع "كل اللاعبين على مستوى عالي ولكن نلتمس لهم العذر بسبب جدول الدوري المضغوط خلال هذا الشهر، فنحن نلعب مباراة كل 3 أيام".

وأتم تصريحاته "استفدنا كثيرا من معسكر السويس الذي شهد جلسات منفردة بين اللاعبين وإيهاب جلال وكل هذا ساعدهم على التركيز ومنحهم راحة لتقليل فترات السفر بين المباريات".

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