المقاصة يصعد 3 ناشئين استعدادا لـ الأهلي

قرر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة تصعيد 3 ناشئين لصفوف الفريق الأول لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويستعد المقاصة لمواجهة الأهلي يوم 1 يناير المقبل في الجولة الـ11 للدوري المصري.

وتم تصعيد كل من هشام شعبان ويحيى السيد في خط الدفاع، بالإضافة إلى الحارس أحمد مصطفى، وجميعهم من مواليد 2001.

على جانب آخر خصص ميدو برنامج إعداد بدني خاص لكل من شريف حازم ومحمد دبش وأحمد عادل عبد المنعم لتأهيلهم بدنيا تحت إشراف جريجور مخطط الأحمال بالفريق.

وتعادل المقاصة 2-2 مع نادي مصر في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الفريق الفيومي يحتل المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط.

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