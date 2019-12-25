ماندزوكيتش: شكرا لـ أليجري وماروتا على رغبتهم ببقائي في يوفنتوس
الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 23:30
كتب : FilGoal
بعث الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برسالة إلى جماهير يوفنتوس بعد ختام مشواره مع السيدة العجوز والانتقال لنادي الدحيل القطري.
ماريو ماندزوكيتش
النادي : الدحيل
المهاجم الكرواتي انضم للدحيل في صفقة انتقال حر وسيبدأ مشواره بدءا من الدور الثاني.
رسالة اللاعب البالغ 33 عاما جاءت عبر إنستجرام قائلا خلالها: "من المستحيل تلخيص أربع سنوات ونصف في وداع بسيط، لكنني آمل أن تكونوا قد رأيتم شغفي بهذا النادي وهذا الفريق في كل مباراة أخوضها بقميص يوفنتوس".
وواصل "شكرا جزيلا لـ ماسيمليانو أليجري وبيب ماروتا (المدير الرياضي السابق) على رغبتهم بتواجدي في يوفنتوس".
وتابع "قد كان شرفا لي أن ألعب مع يوفنتوس، الأشهر القليلة الماضية لن تغير الاحترام والحب الذي أبديته للنادي".
وأكمل "أشكر جميع زملائي في الفريق في هذه المواسم، لقد استمتعت حقا بكل معركة منفردة معكم وقد فزنا بمعظم هذه المعارك!".
وأضاف "لن أنسى كل الانتصارات والجوائز، نتيجة لجودتنا وعملنا الشاق وروح الفريق. شكرا جزيلا أيضا للموظفين الذين يعملون خلف الكواليس، المدربون والطاقم الطبي وأخصائي العلاج الطبيعي وأي شخص آخر يتأكد أن لاعبي يوفنتوس في أفضل الظروف".
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È impossibile riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per questa squadra in ogni singola partita che ho giocato per la @juventus 🙏🏻 Un grande ringraziamento a Mr Allegri e a Mr Marotta per avermi voluto a Torino - è stato un privilegio giocare per la Juventus e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che provo per il club ⚪⚫🖤 ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni - ho davvero apprezzato ogni singola battaglia con voi 💪🏻 e abbiamo vinto la maggior parte di queste battaglie! 🏆😀 Non dimenticherò tutte le vittorie e i trofei, frutto della nostra qualità, del duro lavoro e dello spirito di squadra. Un grande grazie anche allo staff che lavora dietro le quinte - allenatori, staff medico, fisioterapisti e ogni altra persona che si preoccupa che i giocatori della Juventus siano nelle migliori condizioni per avere successo. Infine, il ringraziamento più grande per i meravigliosi tifosi che sono la vera ragione per cui il club e così grande e vincente - ho apprezzato davvero molto il sostegno che mi avete dimostrato fin dal primo giorno 🙏🏻 Concludendo, ho sempre cercato di dare il massimo per i Bianconeri 💯 vi auguro il meglio! E per me, è tempo di un nuovo capitolo... ✍🏻 Per sempre vostro, Mario 🌪❤
واستدرك "أخيرا أتوجه بالشكر الأكبر للجماهير الرائعة، هي السبب الحقيقي لكون النادي كبيرا وناجحا، أقدر حقا الدعم الذي أظهرته لي منذ اليوم الأول".
وأتم "في الختام لقد حاولت دائما بذل قصارى جهدي من أجل بيانكونيري أتمنى لكم الأفضل! وبالنسبة لي حان الوقت لفصل جديد إلى الأبد لكم، ماريو".
وسبق للكرواتي البالغ 33 عاما أن لعب لأندية دينامو زغرب الكرواتي، وفولفسبورج وبايرن ميونيخ في ألمانيا، وأتليتكو مدريد الإسباني.
وسينضم المهاجم الكرواتي لمجاورة زميله السابق مهدي بنعطية مدافع السيدة العجوز لتعزيز صفوف الفريق الذي يدربه البرتغالي روي فاريا مساعد جوزيه مورينيو السابق.
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