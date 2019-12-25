سولشاير يلمح لإشراك بوجبا بشكل أساسي ضد نيوكاسل

ألمح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى إمكانية البدء ببول بوجبا أمام نيوكاسل يونايتد في البوكسينج داي.

عودة بوجبا للتشكيل الأساسي يمكنها أن تمثل دفعة قوية بعد الهزيمة المخيبة للآمال أمام واتفورد، وقد يساعد الفرنسي الفائز بلقب كأس العالم، على تحطيم الفرق التي تدافع بعمق.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "دعونا نرى كيف ستكون حالته وبما يشعر".

وأضاف "لقد قام بعمل جيد أمام واتفورد. مشاركته من البداية أمام نيوكاسل ستكون ميزة كبيرة بالنسبة لنا، لأننا نرغب في الحصول على المزيد من الجودة".

وأكمل "هو قادر على اللعب في أي مكان. يمكنه اللعب في الوسط، وأن يتواجد في العمق ويقطع الكرات ويرسلها للأمام، كما أنه قادر على القيام بالأدوار الهجومية".

وواصل النرويجي "لهذا من الجيد دائماً وجود بوجبا، لأنه أفضل لاعب وسط شامل في العالم. يمكنه أداء جميع الأدوار. من الجيد أن نستعيده".

وعاد ديوجو دالوت للمشاركة خلال الانتصار الودي على فريق ميلان دون 19 عاماً، بينما يواصل الثنائي إريك بايلي وتيم فوسو منساه التأهيل، كما يتواصل غياب ماركوس روخو.

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