تقرير: ليفربول يسابق الزمن لتحضير قميص بشعار مونديال الأندية خلال 4 أيام

أفادت جريدة تيليجراف أن رابطة الدوري الإنجليزي وافقت على طلب ليفربول بمنحه الحق لوضع شعار كأس العالم للأندية محليا باعتباره حامل اللقب.

وتسمح رابطة الدوري الإنجليزي بوضع الرسائل الخيرية والمجتمعية على القمصان على مدار الموسم بقوانين مشددة بأن أي تغيير على القمصان يجب أن يتم الموافقة عليه من إدارة الرابطة.

ورفضت الرابطة في البداية طلب ليفربول لكن في النهاية وافقت على وضع الشعار على قميص الريدز في مباراة واحدة فقط.

المباراة ستكون ضد وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

ويسابق مسؤولو ليفربول الزمن لتحضير قميص بشعار مونديال الأندية في 4 أيام بالتعاون مع شركة نيو بالانس التي تقدم ملابس الفريق.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد رفضت وضع أي شعارات إضافية على القمصان، ورفضت السماح لمانشستر يونايتد بوضع شعار فيفا في مباريات الدوري بعد تتويج الفريق بلقب مونديال الأندية لعام 2008.

واعتقد مجلس إدارة ليفربول أن تتويج النادي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه هو إنجاز يستحق الاحتفاء به على قميص النادي، في كل البطولات.

وأشار ليفربول إلى حقيقة أنه ثاني فريق إنجليزي يفوز بكأس العالم منذ تعديل البطولة عام 2000 ويجب أن يكون ذلك مصدر فخر لرابطة الدوري.

كما استعان ليفربول بريال مدريد وارتدائه للشعار خلال مباريات الدوري الإسباني بعد الفوز بلقب كأس العالم للأندية 3 مرات على التوالي.

وتقدم ليفربول بطلب منفصل آخر إلى الاتحاد الإنجليزي لكي يضع شعار فيفا على قمصانه ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي سيواجه خلالها إيفرتون يوم 5 يناير.

وتوضح قواعد فيفا بخصوص الشعار والتي تم وضعها لأول مرة عام 2007، أنه يتم استخدامه لقمصان اللعب الرسمية الخاصة للفريق، ولا يتم وضعه أبدا على نسخ تاريخية أو تدريبية أو بدلات تدريبية أو قمصان أخرى أو أي منتجات أخرى تخص الفريق.

ووفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم، فمسموح لليفربول بارتداء الشعار منذ اليوم الذي توج فيه بطلا للعالم حتى نسخة 2020 في ديسمبر المقبل.

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وحصل ليفربول على مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني كجائزة التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز بنتيجة 1-0 ضد فلامنجو.

وأصبح ليفربول أول فريق إنجليزي يفوز بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في نفس العام.

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