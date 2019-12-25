كرة طائرة - غياب معوض الأهلي 10 أيام بسبب الإصابة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 13:00

كتب : FilGoal

محمد معوض - كرة طائرة الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن غياب محمد معوض لاعب الكرة الطائرة لمدة 10 أيام بسبب الإصابة.

وكشف الأهلي عن تعرض اللاعب لإصابة بتمزق في عضلة السمانة مما سيبعده عن التدريبات الفترة المقبلة.

وخضع معوض لفحص طبي أكد إصابته ويحتاج لبرنامج تأهيلي لمدة 10 أيام.

أخبار متعلقة

كرة طائرة - الكشف عن قرعة سيدات مصر في تصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضية.. تفوق للألعاب الفردية وسيدات طائرة الأهلي كرة طائرة - الكشف عن قرعة رجال مصر في تصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو حوار في الجول - مدرب طائرة الأهلي: تحقيق 100 انتصار متتالي نتاج 3 سنوات.. طموحاتنا لن تتأثر

ويتوقف الدوري المصري خلال الفترة المقبلة بسبب استعدادات منتخب مصر قبل تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويلعب المنتخب المصري خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير على استاد القاهرة ليتأهل منتخب إفريقي واحد إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي للاعب لسرعة تجهيزه من أجل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا

الاتحاد الإماراتية: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بأبو ظبي في فبراير

جمال الغندور: هدف أفشة ضد الاتحاد الوحيد الذي احتُسب بالخطأ منذ بداية الموسم

رئيس لجنة الحكام: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الإنتاج الحربي

مرتضى للاعبي الزمالك: لا تلتفتوا للانتقادات وننتظر العودة من زامبيا بالفوز

مرتضى منصور: لجنة اتحاد الكرة خالفت الدستور بمعاقبتي

الأهلي كرة طائرة

نرشح لكم

أخر الأخبار

نجم ليفربول السابق: على النادي أن يقلق لاحقا بشأن استمرار صلاح وماني 4 دقيقة | المحترفون
أرقام في الجول - ماذا أصاب هجوم الزمالك في آخر 180 دقيقة؟ 19 دقيقة | تقرير في الجول
سبورت تكشف خطة برشلونة في الانتقالات: لاعبان.. خليفة تشافي والتفكير في نيمار 27 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - غياب معوض الأهلي 10 أيام بسبب الإصابة 32 دقيقة | رياضات أخرى
جاهزية ربيعة للمشاركة.. ومرحلة أخيرة من تأهيل نيدفيد وموعد عودته 54 دقيقة | الدوري المصري
هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 55 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر 4 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث

قد ينال إعجابك