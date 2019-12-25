كرة طائرة - غياب معوض الأهلي 10 أيام بسبب الإصابة

أعلن النادي الأهلي عن غياب محمد معوض لاعب الكرة الطائرة لمدة 10 أيام بسبب الإصابة.

وكشف الأهلي عن تعرض اللاعب لإصابة بتمزق في عضلة السمانة مما سيبعده عن التدريبات الفترة المقبلة.

وخضع معوض لفحص طبي أكد إصابته ويحتاج لبرنامج تأهيلي لمدة 10 أيام.

ويتوقف الدوري المصري خلال الفترة المقبلة بسبب استعدادات منتخب مصر قبل تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويلعب المنتخب المصري خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير على استاد القاهرة ليتأهل منتخب إفريقي واحد إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي للاعب لسرعة تجهيزه من أجل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا

الاتحاد الإماراتية: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بأبو ظبي في فبراير

جمال الغندور: هدف أفشة ضد الاتحاد الوحيد الذي احتُسب بالخطأ منذ بداية الموسم

رئيس لجنة الحكام: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الإنتاج الحربي

مرتضى للاعبي الزمالك: لا تلتفتوا للانتقادات وننتظر العودة من زامبيا بالفوز

مرتضى منصور: لجنة اتحاد الكرة خالفت الدستور بمعاقبتي