مرتضى للاعبي الزمالك: لا تلتفتوا للانتقادات وننتظر العودة من زامبيا بالفوز

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 02:27

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا لملاقاة زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو ضمن الجولة الثالة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام مرتضى منصور بإجراء اتصال هاتفي باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق في مكالمة جماعية للفريق من أجل التأكيد على مساندته لهم، حسب الموقع الرسمي للزمالك.

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وقال مرتضى منصور للاعبين إن عليهم عدم الالتفات لأي انتقادات لهم وأنه يثق في قدرتهم على تخطي تلك النتائج وكامل الدعم لهم منه.

ووجه رئيس الزمالك الحديث إلى قادة اللاعبين في الفريق وأصحاب الخبرات للم شمل الفريق قبل المباراة الهامة لمصالحة جماهير الزمالك، والرد على أي انتقادات بأنهم يقاتلون لأداء ما عليهم لولا بعض الظروف الأخرى الموجهة ضد النادي، حسب وجهة نظره.

وطالب مرتضى اللاعبين بالعودة من زامبيا بحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو التتويج باللقب الإفريقي بكامل الدعم للاعبين والجهاز الفني.

وغادرت البعثة فجر الأربعاء في طريقها للوصول لزامبيا لخوض اللقاء، عقب التعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري.

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