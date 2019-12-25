رئيس لجنة الحكام: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الإنتاج الحربي

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 01:31

كتب : FilGoal

محمود البدري - حازم إمام - الإنتاج الحربي - الزمالك

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إن فريق الزمالك لا يستحق ركلة جزاء في مباراته ضد الإنتاج الحربي، مساء الثلاثاء في بطولة الدوري المصري.

وأشار الغندور خلال استضافته عبر قناة (أون سبورت): "المدافع (باسم مرسي) وصل للكرة قبل مهاجم الزمالك أحمد سيد (زيزو)، قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء".

الزمالك لم ينجح في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، إذ خسر من طلائع الجيش ثم تعادل مع سموحة والإنتاج الحربي.

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وأكمل "هناك 3 أخطاء مؤثرة هذا الموسم، هي ركلة جزاء المقاصة ضد طنطا، وركلة جزاء الزمالك أمام إنبي، وأصنفها بأنها تعاون سلبي من الحكم المساعد لحكم الساحة، كذلك حصل الأهلي على ركلة جزاء غير مستحقة في مباراة أسوان".

وواصل "في المقابل لم تحتسب 5 ركلات جزاء صحيحة".

وأوضح في ختام تصريحاته "أتذكر أن الاتحاد السكندري كان يستحق ركلة جزاء في مباراة دجلة، وكذلك الزمالك له ركلة جزاء في مباراة الشرقية بكأس مصر".

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