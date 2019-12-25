جمال الغندور: هدف أفشة ضد الاتحاد الوحيد الذي احتُسب بالخطأ منذ بداية الموسم

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 00:09

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي - الاتحاد السكندري

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام إن هدف محمدي مجدي "أفشة" لاعب الأهلي في الاتحاد السكندري هو الوحيد الذي تم احتسابه بالخطأ خلال الموسم الجاري.

وقال أفشة لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" تعليقا على الهدف: "منذ بداية الموسم الهدف الوحيد الذي احتُسب بالخطأ كان أفشة ضد الاتحاد".

وأضاف "اللعبة صعبة للغاية على الحكم المساعد".

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وأكمل الغندور "الحكم المساعد يوسف البساطي متميز وهذا أول قرار خاطئ له خلال الموسم الجاري وسنتعامل معه بمبدأ الثواب والعقاب ولن نذبحه".

يذكر أن الأهلي فاز على الاتحاد يوم الإثنين برباعية دون رد في الجولة العاشرة من الدوري في استاد القاهرة.

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