في الجول يكشف تفاصيل إصابة حازم إمام

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 10:31

كتب : FilGoal

حازم إمام - الإنتاج الحربي - الزمالك

لن يسافر قائد الزمالك إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد إصابته يوم الثلاثاء في مباراة الإنتاج الحربي.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن حازم إمام يعاني من شد في عضلة السمانة، سيحرمه من مواجهة بطل زامبيا يوم السبت.

وسيخضع الظهير الأيمن للزمالك لآشعة يوم الأربعاء لتحديد حجم إصابته والمدة المحدد لعلاجها.

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وشارك حازم (31 عاما) في 4 مباريات بالموسم الحالي للدوري المصري وأرسل تمريرة حاسمة.

ولعب حازم أساسيا أمام الإنتاج لكنه غادر الملعب في الدقيقة 44 وشارك بدلا منه محمود حمدي "الونش".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليفقد الزمالك نقطتين جديدتين في سباق الدوري وبات رصيده 15 نقطة ويحتل المركز الرابع.

وبعد عودة الزمالك من زامبيا يواجه أسوان في 2 يناير بالجولة 11 من الدوري.

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