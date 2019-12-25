في الجول يكشف تفاصيل إصابة حازم إمام

لن يسافر قائد الزمالك إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد إصابته يوم الثلاثاء في مباراة الإنتاج الحربي.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن حازم إمام يعاني من شد في عضلة السمانة، سيحرمه من مواجهة بطل زامبيا يوم السبت.

وسيخضع الظهير الأيمن للزمالك لآشعة يوم الأربعاء لتحديد حجم إصابته والمدة المحدد لعلاجها.

وشارك حازم (31 عاما) في 4 مباريات بالموسم الحالي للدوري المصري وأرسل تمريرة حاسمة.

video:1

ولعب حازم أساسيا أمام الإنتاج لكنه غادر الملعب في الدقيقة 44 وشارك بدلا منه محمود حمدي "الونش".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليفقد الزمالك نقطتين جديدتين في سباق الدوري وبات رصيده 15 نقطة ويحتل المركز الرابع.

وبعد عودة الزمالك من زامبيا يواجه أسوان في 2 يناير بالجولة 11 من الدوري.











































































































اقرأ أيضا

الاتحاد الإماراتية: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بأبو ظبي في فبراير

جمال الغندور: هدف أفشة ضد الاتحاد الوحيد الذي احتُسب بالخطأ منذ بداية الموسم

رئيس لجنة الحكام: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الإنتاج الحربي

مرتضى للاعبي الزمالك: لا تلتفتوا للانتقادات وننتظر العودة من زامبيا بالفوز

مرتضى منصور: لجنة اتحاد الكرة خالفت الدستور بمعاقبتي