بلاتينوم يصل القاهرة فجر الخميس.. الأهلي يتواصل مع سفارة زيمبابوي لإنهاء ترتيبات استقباله

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 12:28

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الاتحاد السكندري

يصل فريق بلاتينوم الزيمبابوي فجر غد الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق بلاتينوم في التاسعة مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق مع سفارة زيمبابوي في القاهرة لإنهاء كافة الترتيبات لاستقبال بعثة الفريق الضيف.

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واطمئن الثنائي على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق بلاتينوم ومواعيد تدريباته وغيرها من الأمور التنسيقية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الناديين وتطبيقا لسياسة المعاملة بالمثل قبل لقاء العودة في زيمبابوي الشهر المقبل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية النجم الساحلي وبلاتينوم والهلال السوداني.

ويمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد الفوز على الهلال السوداني والخسارة أمام النجم الساحلي.

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