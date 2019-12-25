الغندور: ملتزم بقرار اتحاد الكرة.. لن أتحدث عن حكم الفيديو لعدم ترديد معلومة مغلوطة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 02:15

كتب : FilGoal

حكم الفيديو

رفض جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة التطرق لمدى إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الجاري.

وبرر الغندور "ملتزم بقرار اتحاد الكرة بعدم الحديث في الأمر، بالطبع ليس على سبيل حظر النشر".

واستدرك عبر قناة أون سبورت "هناك معلومات لا أعرفها، لذا لا أريد ترديد معلومة مغلوطة".

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وأشار رئيس لجنة الحكام "هناك مؤتمر صحفي سيعقده اتحاد الكرة خلال يومين أو ثلاثة للحديث عن الأمر"

وختم جمال الغندور "إذا كانت الأموال جاهزة وطلبنا تطبيق التقنية وصدرت الموافقة من المجلس الدولي، وحصلنا على الرخصة، ستطبق التقنية".

ولفت "لم يكن الـVAR في حساباتنا، لذا كنت من أشد المؤيدين للحكم الإضافي".

وأوضح "كل الحكام يريدون تقنية الفيديو، سأطبقه بقرار واحد، وهو أنه لا مجال للمراجعة طالما الحكم يسير بشكل جيد، وإذا أخطأ تتدخل التقنية بقرار فوري".

وكشف "85% من الحكام رفضوا الحكم الإضافي، كما تم إبلاغي عند تولي المسؤولية بأننا سنطبق حكم الفيديو اعتبارا من الدور الثاني للدوري".

وأتم "عندما سألت نسبة الـ15% من الحكام المؤيدين للحكم الإضافي، تبريرهم بأنه فرصة لزيادة دخل هؤلاء الحكام".

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