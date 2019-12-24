مختار: لو ركزنا في هجمة واحدة لسجلنا.. كان لابد من استغلال ظروف الزمالك

يرى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أن فريقه كان قادرا على الفوز أمام الزمالك، وأنهم فرطوا في تلك الفرصة.

الزمالك فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري، وتعادل مع الإنتاج الحربي سلبيا ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

ومختار قال عقب المباراة: "كان هناك إيجابيات على الصعيد الجماعي ولو صممنا على المكسب والاستحواذ واستغللنا الفرص التي جاءت لنا كان ممكن أن تصبح النتيجة أفضل".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "أعذر اللاعبين لأننا نلعب كل 3 أيام مباراة، ذهبنا إلى طنطا ثم سافرنا إلى أسوان وواجهنا الزمالك. السفر أثر علينا".

وأشار "أدينا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول لكن تراجعنا بعض الشيء".

وعن أداء مهاجمه باسم مرسي "لم يحرز أهدافا لكن بذل أقصى جهد وتعامل مع كل المواقف بشكل جيد وفي آخر المباراة كان رائعا ومحطة ممتازة كنا بحاجة له وذلك يرجع لخبراته".









































































































وشدد مختار "لو ركزنا فقط في هجمة واحدة من هجماتنا لأحرزنا هدفا، التعادل نتيجة إيجابية بالطبع لأنها أمام الزمالك".

وأرجع رؤيته إلى "الزمالك يمر بظروف صعبة جدا جدا وكان لابد من استغلالها، عندما حل التعب والخوف على النتيجة حدث التراجع لكن لو نفذنا التعليمات بشكل جيد لاستطعنا تحقيق الفوز".

واستدرك "مشكلتنا كفريق أننا نعاني من الإجهاد ومع إهدار الفرص بات التاثير سلبيا، عندما اقترب الوقت من نهايته أصبح رد فعل اللاعبين الخوف على النتيجة".

مختار تابع "الزمالك أهدر اليوم فرصا ولكن لم تكن مثل مواجهتهم لسموحة، وأظن أن فرصنا كانت أكثر".

وعن أحقية الزمالك في ركلة جزاء خلال اللقاء، أتم "لا أعرف، لكن الحكم كان جيدا ولم يفوت أي لعبة لذا لا أظن أنها كذلك".

منذ أن حقق الفوز على بيراميدز في الجولة السابعة، خسر الزمالك أمام طلائع الجيش 3-2، ثم تعادل سلبيا مع سموحة ثم الإنتاج.

ووصل الزمالك إلى النقطة رقم 15 في المركز الرابع، وهو ذات رصيد الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز الخامس.

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