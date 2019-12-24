مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسسه

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أرجع مرتضى منصور رئيس الزمالك سبب تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي سلبيا بدون أهداف إلى السحر الذي يطول فريقه.

وتعادل الزمالك مع الإنتاج اليوم الثلاثاء سلبيا في ملعب السلام في عاشر جولات الدوري ليكون هو التعثر الثالث على التوالي للفريق الأبيض في الدوري.

وقال مرتضى للصحفيين عقب المباراة: "شبكة المنافسين تم إغلاقها بالسحر المسؤول عنه ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ".

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وأضاف "هذه ليست رياضة".

وشدد رئيس الزمالك "لاعبو الفريق لم يقصروا على الإطلاق وكانوا رجالا ولكن إذا استمر اللعب لمدة 100 عام لن يسجل الفريق هدفا".

وأكمل مرتضى "ريني فايلر مدرب الأهلي لا يصدق نفسه بسبب النتائج التي يحققها فريقه في الدوري".

وأتم "الحكم تغاضى عن ركلة جزاء للزمالك ولكن السحر هو سبب التعادل".

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري بـ15 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.

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