التعثر الثالث على التوالي.. الزمالك يفشل في فك شفرة الإنتاج الحربي

فشل الزمالك في تحقيق الفوز خلال المباراة الثالثة على التوالي له في الدوري المصري، وتعادل مع الإنتاج الحربي سلبيا ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

ومنذ أن حقق الفوز على بيراميدز في الجولة السابعة، خسر الزمالك أمام طلائع الجيش 3-2، ثم تعادل سلبيا مع سموحة ثم الإنتاج.

ووصل الزمالك إلى النقطة رقم 15 في المركز الرابع، وهو ذات رصيد الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز الخامس.

وصف المباراة

ظهرت خطورة الزمالك مبكرا وأرسل أشرف بنشرقي عرضية من الناحية اليمنى أبعدها دفاع الإنتاج إلى ركنية.

ورد الإنتاج بمحاولة خطيرة وهجمة من ناحية اليمين ثم عرضية وصلت إلى باسم مرسي أمام المرمى لكنه لم يستطع السيطرة عليها بشكل جيد لتصل إلى محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض.

ثم كانت أخطر فرصة في الشوط الأول بعدما انفرد بنشرقي بالمرمى من منتصف الملعب لكنه سدد الكرة في جسد عامر عامر في الدقيقة 21.

وتعرض حازم إمام ظهير أيمن الزمالك للإصابة ليخرج في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ويشارك بدلا منه محمود حمدي "الونش".

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر الزمالك فرصة خطيرة أخرى بعد اختراق من بنشرقي الذي مرر الكرة إلى أحمد سيد "زيزو" داخل منطقة الجزاء لكنه سدد كرة اصطدمت بدفاع الإنتاج وخرجت لركنية.

وفي الشوط الثاني طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد اختراق من زيزو وتدخل معه باسم مرسي مهاجم الإنتاج ليسقط الأول ويشير الحكم إلى ركلة ركنية وسط اعتراضات من لاعبو الفريق الأبيض.

ثم أجرى كارتيرون المدير الفني للزمالك التغيير الثاني بنزول محمد أوناجم بدلا من زيزو، وبعدها أجرى التغيير الثالث بنزول كريم بامبو بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 75.

واستمرت سيطرة الزمالك على الكرة وأهدر الثنائي يوسف أوباما وكريم بامبو فرصة خطيرة أمام عامر عامر في الدقيقة 78.

ومرت الدقائق الأخيرة المتبقية من المباراة دون أي جديد لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.











































































































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