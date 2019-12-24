مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 20:06

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور وجمهور الزمالك قبل لقاء السوبر أمام الأهلي

حضر مرتضى منصور رئيس الزمالك لقاء الفريق أمام الإنتاج الحربي المقام على ملعب السلام اليوم الثلاثاء رغم قرار منعه من حضور ثلاث مباريات.

فهل تلقى الزمالك إخطارا بالعقوبة؟ وما هي العقوبة بعد تجاهل مرتضى منصور للقرار؟

كشف مصدر من اتحاد الكرة –رفض ذكر اسمه- لـFilGoal.com التفاصيل وقال: "تم إخطار الزمالك بشكل رسمي بقرار منع رئيسه من حضور المباريات في تمام الثانية ظهرا وكذلك تم إخطار سلطات الأمن بقرار لجنة الانضباط".

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وواصل "طبقا للائحة فسيتم تغليظ العقوبة على مرتضى منصور بشخصه ولا يوجد مشكلة مع الزمالك".

وأكمل "اللائحة لا يوجد فيها اعتبار النادي مهزوما أو يتم خصم نقاط منه، اللائحة عاقبت مرتضى منصور بصفته الشخصية بعد ما بدر منه في لقاء سموحة الأخير".

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في الوقت ذاته وقعت عقوبة على المدير الفني لأسوان مجدي عبد العاطي بمنعه من حضور مباراتين لكنه رغم ذلك تواجد في لقاء الفريق أمام طنطا فهل تتم تغليظ العقوبة عليه؟

أجاب "ربما يتم استثناء مجدي عبد العاطي لأنه كما أوضحت فإن الإخطار صدر في الثانية ظهرا، ولقاء أسوان بدأ في الثانية والنصف فلم يكن هناك وقت متاح ليعرف بالعقوبة".

يذكر أن المادة 30 من لائحة لجنة الانضباط تنص على أن اللجنة من حقها توقيع عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة، ذلك بالنسبة للأشخاص.

أما الأندية التي لا تنفذ العقوبات، فتوقع عليها عقوبة خصم نقاط أو هبوط للقسم الأدنى، دون شرح أكبر من ناحية اللائحة.

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