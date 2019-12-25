حازم وعبد الله جمعة وشيكابالا خارج قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي ستتوجه إلى زامبيا لملاقاة زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو ضمن الجولة الثالة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب حازم إمام مدافع الفريق بسبب الإصابة، فيما خلت من اسم محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد الفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر.

وضمت القائمة اللاعبين:-

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود حمدي "الونش"

وسط الملعب: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - اشرف بنشرقي - محمد أوناجم - كريم أحمد "بامبو" - مصطفي فتحي

الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد

قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ⚽📝 pic.twitter.com/21WxEfZ7c8 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 24, 2019

الفارس الأبيض خسر مباراته الافتتاحية على يد مازيمبي قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية.

ويتواجد الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يمتلك زيسكو نقطة مثل نادي أول أغسطس، بينما يتصدر مازيمبي المجموعة بست نقاط.