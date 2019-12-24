في الدرجة الثانية - عبد العال: لا أستحق الإيقاف.. ويعتقدون أنني أتقاضى بالدولار

يري رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة أنه لا يستحق قرار الإيقاف الذي تعرض له من قبل لجنة الانضباط.

وقال عبد العال لـFilGoal.com مستهلا الحديث عن فريقه: "كل مجتهد له نصيب لأن هناك لاعبين اجتهدوا ونالوا حق المشاركة الأساسية، فكل مركز ليس حكرا لأحد".

وأضاف "حققنا الفوز علي دكرنس وكنا الأجدر بالثلاث نقاط. فريق دكرنس لم يهاجمنا سوى بعد هدف التقدم للبلدية".