في الدرجة الثانية - عبد العال: لا أستحق الإيقاف.. ويعتقدون أنني أتقاضى بالدولار
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 23:10
كتب : رضا السنباطي
يري رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة أنه لا يستحق قرار الإيقاف الذي تعرض له من قبل لجنة الانضباط.
وقال عبد العال لـFilGoal.com مستهلا الحديث عن فريقه: "كل مجتهد له نصيب لأن هناك لاعبين اجتهدوا ونالوا حق المشاركة الأساسية، فكل مركز ليس حكرا لأحد".
وأضاف "حققنا الفوز علي دكرنس وكنا الأجدر بالثلاث نقاط. فريق دكرنس لم يهاجمنا سوى بعد هدف التقدم للبلدية".
واستدرك "هم منظمون ويجيدون اللعب في الملاعب الضيقة. الملعب الضيق لا يحتاج للأداء وإنما فقط لخطف الثلاث نقاط".
وعن قرار إيقافه لـ4 مباريات "لم يتم التحقيق معي قبل قرار لجنة التظلمات، تم توقيع 50 ألف جنيه كغرامة، يعتقدون أنني أتقاضى بالدولار".
وشدد "لم أهن الحكم ولا أستحق هذه العقوبة. ربنا كبير وأنا مجني علي، فقط أشكو لله وقريب من الله، ولن أتقدم بألتماس للجنة".
وأتم "أنا على حق ولا أعرف سبب ما كتبه الحكم في تقريره والمباراة كانت مذاعة عبر قناة نايل سبورت".
وكان رضا عبد العال قد طُرد خلال دربي المحلة في دوري الدرجة الثانية المصري.
وجاء القرار بحسب لجنة الانضباط "لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة".
وكان عبد العال قد صرح لـ FilGoal.com عن واقعة طرده: "ذهبت لتهدئة اللاعبين وفوجئت بأن الحكم طردني، وطلبت من حكم الراية أن يمنحني حقي لكنه لم يسمعني بسبب هتافات الجماهير".
ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس في مجموعة بحري برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 جولات، عقب فوزه على دكرنس يوم الثلاثاء بهدف دون رد.
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