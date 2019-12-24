إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 13:20

كتب : عاطف شادي

رضا عبد العال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف رضا عبد العالم المدير الفني لـ بلدية المحلة 4 مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه.

وجاء القرار "لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة".

وكان رضا عبد العال قد طُرد خلال دربي المحلة في دوري الدرجة الثانية المصري.

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كما أعلنت اللجنة إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

وكان رضا عبد العال قد صرح لـ FilGoal.com عن واقعة طرده: "ذهبت لتهدئة اللاعبين وفوجئت بأن الحكم طردني، وطلبت من حكم الراية أن يمنحني حقي لكنه لم يسمعني بسبب هتافات الجماهير".

وواصل "وبعدها امتثلت للقرار وخرجت من الملعب".

وشدد عبد العال "إذا استمر التحكيم بهذا المستوى لن تكون الأمور على ما يرام في الكرة المصرية".

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