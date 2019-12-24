فرج عامر: عقوبة اتحاد الكرة ضدي مخالفة للدستور والقانون

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن عقوبة لجنة الانضباط باتحاد الكرة الصادرة ضده غير قانونية.

وقررت لجنة الانضباط منع رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

وصرح عامر عبر إذاعة الشباب والرياضة "بالتأكيد لجنة الانضباط لها مبررات، قد أكون صرحت بشيء خاطئ".

واستدرك "لكن أي عقوبة ضدي لابد من الرجوع لمجلس الشعب، لأنني عضو بالبرلمان، ومجلس الشعب أشار إلى أن قرار اتحاد الكرة مخالف للقانون والدستور، لا أريد الدخول في تفاصيل وجدال".

وأعلن "قدمت تظلما ضد عقوبتي، وفيما بعد لن نتحدث عن التحكيم رغم أن متعة كرة القدم أن نتحدث، ما قلته حقائق، لم أخطئ أو أسب أحدا، قلت إن المؤتمر الصحفي تم إذاعته عبر التليفزيون".

وواصل فرج عامر "إذا رأى اتحاد الكرة أن نقبل الوضع على ما هو عليه، لا مشكلة لنتعود على النظام الجديد، لنكون أول من نطيع وآخر من نعصي".

واستطرد "نعيش في عصر ديمقراطي، فالكل يقول رأيه، ورئيس الجمهورية يعقد مؤتمرات للشباب، وينصت لهم حتى إذا كانت ملاحظاتهم عكس كلامه أو كلام الحكومة".

وتساءل "كيف نتقدم بدون نقد بناء؟ هل نصمت حتى الانفجار؟".

وأردف "هناك رؤوساء أندية أخرى تحدثت، مثل محمد مصيلحي بعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي".

وأتم رئيس سموحة تصريحاته في سياق آخر بقوله "مباراة الجونة ستكون صعبة جدا، فهو فريق مميز يضم عناصر شابة وواعدة، كنا نتمنى مواجهته قبل إقالة مدربه الأجنبي".

وأقال الجونة مدربه الصربي نيبوشا ميلوسوفيتش، وتولى رضا شحاتة المهمة مؤقتا في مباراتين قبل التعاقد مع البرتغالي بيدرو بارني.

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