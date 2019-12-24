كلوب: ليستر ليس فاردي فقط.. وهذا الحل قد يوقف خطورته

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

فاردي - ليستر سيتي - أرسنال

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن خطورة فريق ليستر سيتي لا تكمن فقط في المهاجم جيمي فاردي هداف الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة الفريقين يوم الخميس.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي على ملعب كينج باور ستاديوم معقل ليستر.

وحول كيفية إيقاف الإنجليزي الدولي، أوضح كلوب: "سنحاول. المشكلة الوحيدة أمامنا أن مكمن الخطورة لا يقتصر على فاردي فقط. هو مهاجم استثنائي ويشكل تهديداً هائلاً. من الصعب الدفاع أمامه. هو حقاً خطير".

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جيمي فاردي مهاجم الثعالب سجل إلى الآن 17 هدفاً في الدوري، أكثر بستة أهداف عن أي لاعب آخر.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله من أجل إيقاف فاردي، هو منع التمرير له. حاول تجنب وصول الكرة له أكبر عدد ممكن من المرات، حتى تمنع خطورته مبكراً".

وشدد "ليستر ليس فاردي فقط، براندن روجرز قام بعمل ممتاز ورفع مستوى جودة الفريق. لقد صنع فريق من مزيج جيد للغاية، ونحن ندرك ذلك حقاً، لكننا سنستعد كما نفعل دائما".

وأتم "المواجهة الأولى بيننا هذا الموسم شهدت العديد من الأحداث وكانت نهايتها سيئة الحظ بالنسبة لهم. قدمنا خلال هذه المواجهة مستوى جيد حقاً، ولعبنا كرة قدم جيدة، وهذا ما يتعين علينا القيام به مجدداً".

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