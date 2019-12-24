عضو اتحاد الكرة: ربما نستمر في عملنا لما بعد الأولمبياد.. ولكن

قال أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة إنهم مستمرون في عملهم لما بعد الأولمبياد بسبب وجود بند في لائحة النظان الأساسي تؤجل الدعوة لانتخابات في عام الألعاب الأولمبية.

وتحدث أحمد عبد الله لقناة "الحدث اليوم" عما يقال عن مد فترة العمل للجنة الخماسية قائلا: "لا أعرف أي شيء عن ذلك الأمر".

وواصل "خطاب التكليف ينتهي يوم 31 يوليو 2020، إلا أن هناك بند في لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري يشير إلى أن الدعوة للانتخابات تتأجل في عام الألعاب الأولمبية، وبناء عليه فإن اللجنة الخماسية ربما تستمر في عملها لبعد الأولمبياد وبعدها تتم الدعوة لانتخابات".

واستدرك "من الممكن أن يجري فيفا تعديلات على أعضاء اللجنة، أو المد لها، لأننا لجنة مكلفة من الفيفا، لم تصلنا أي معلومات بشأن مد فترة العمل للجنة الخماسية".

وانتقل أحمد عبد الله للحديث تطوير بعض البنود بشأن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ومنع أي حالة تضارب مصالح بشأن المرشحين للانتخابات الجديدة التي ستقام العام المقبل.

وأوضح "اللجنة مكلفة بخمسة ملفات، هي إدارة الأعمال اليومية وأيضا تعديل لوائح اتحاد الكرة بما يتناسب مع اللوائح المعدلة للفيفا".

وأضاف "الحدث اليوم" قائلا: "لائحتنا جيدة جدا باعتراف الاتحاد الدولي، ولكن هناك بعض البنود بحاجة لتعديل مثل شروط الترشح وبند العضويات والتراخيص، ما يقرب من 6 نقاط بحاجة لإعادة النظر".

وواصل "أرسلنا للأندية دعوة لمناقشة اللائحة والرد بمقترحات للتعديل، بالتأكيد لديهم خبرة".

وشدد "لا يمكن أو ليس من حقي منع إعلامي من الترشح، ولكن يمكن التصريح بإنهاء أي حالة تضارب مصالح واضحة وصريحة، هناك حالات أخرى غير العمل الإعلامي تتضمن تضارب مصالح بشكل واضح أو غير مباشر، مثل من يعمل بالشركة الراعية أو التسويق الرياضي أو التابعين لهما".

وأكد أحمد عبد الله "لم نناقش بند الـ8 سنوات، ولم نتطرق إلى أي تعديلات عليه، فالقرار دائما يبقى للجمعية العمومية، لقد ألغت الأندية بند الـ8 سنوات في لائحتها، بينما أقرتها في لائحة اتحاد الكرة".

وأوضح "مشروع اللائحة يضم 71 مادة ستكون جميعها مطروحة للنقاش، لن نستهدف أحدا بل نسعى للمصلحة العامة فقط لا غير، سنمنع أي حالة تضارب مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا ما تقره أيضا قيم ومبادئ الفيفا".

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