البحث عن الفوز يتواصل.. نادي مصر يجبر المقاصة على التعادل

6 مباريات متتالية بلا أي فوز في الدوري.. مصر للمقاصة يفشل في الانتصار ونادي مصر يفرض التعادل.

مصر للمقاصة تعادل مع نادي مصر بهدفين لمثلهما على استاد السلام ضمن مباريات الأسبوع العاشر في الدوري المصري الممتاز.

ومنذ فوز الفريق الفيومي على المصري بهدف في الجولة الرابعة لم يعرف رجال المدرب أحمد حسام "ميدو" طعم الانتصار إذ خسروا في مباراتين وتعادلوا في 3 مناسبات.

أهداف المقاصة سجلها أحمد سعيد "أوكا" بالخطأ في مرماه وميدو جابر، فيما أحرز أحمد الشيخ ورضا الويشي هدفي الفريق الصاعد حديثا.

أول أهداف اللقاء أتى مع نهاية الشوط الأول عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على مصر للمقاصة بسبب لمسة يد على محمد الدسوقي.

الركلة انبرى لها أحمد الشيخ في الدقيقة 41 وأسكنها الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الفريق الفيومي في التعادل بعدما انطلق ميدو جابر وتوغل بمهارة من الجانب الأيسر ليمرر عرضية استقبلها المدافع أحمد سعيد "أوكا" بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 47.

المقاصة واصل ضغطه بحثا عن هدف التقدم، وصلاح أمين البديل أهدر فرصة خطيرة بعدما انطلق صوب المرمى ولكن تسديدته تصدى لها الحارس عصام ثروت.

لكن بعد دقيقة واحدة فقط نجح إيدجو موسيس في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته من جانب أوكا.

ميدو جابر انبرى للركلة وسدد كرة أرضية في الزاوية اليسرى للحارس الذي ذهب في اتجاهها دون أن يتمكن من اللحاق بها، ليتقدم الفريق الفيومي مع الدقيقة 77.

لكن وبينما تتجه المباراة لحصد 3 نقاط نجح رضا الويشي في تسجيل التعادل مستغلا بينية في ظهر الدفاع ليحرز الهدف المنشود في الدقيقة 89.

آخر هدف سجله الويشي في الدوري الممتاز يعود لموسم 2010-11 بقميص الإنتاج الحربي في شباك الجونة.

مهاجم الأهلي الأسبق عاد للتسجيل بعد غياب 8 سنوات و6 أشهر و4 أيام أي 102 شهرا.

التعادل جعل رصيد المقاصة 9 نقاط في المركز الـ13، بينما بات رصيد نادي مصر 8 نقاط في المركز الـ15.