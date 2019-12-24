الأهلي: وصلنا لخطوات متقدمة نحو الصفقة الشتوية الثانية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن التحرك جار في اتجاهين بشأن إتمام الصفقة الشتوية الثانية لتدعيم قائمة الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ "وصلنا لخطوات متقدمة بشأن الصفقة الشتوية الثانية، لكن يفضل عدم الاستعجال في الإعلان عنها تحسبا لأي مستجدات تكون خارجة عن إرادتنا".

وأشار عبر قناة الحدث اليوم "شهر يناير 31 يوما، نعم من الممكن الاستفادة من الصفقات الشتوية بداية من الشهر، ولكن هناك 30 يوما".

وتابع "نسير في خطوات جيدة لن أنكرها، الاتجاه إيجابي، فالأمور التعاقدية قد لا تكون مناسبة على المستوى المادي سواء مع اللاعب أو ناديه".

وبشأن إمكانية التعاقد مع مهاجم أم مدافع، رد سيد عبد الحفيظ "لن أحدد مركزا معينا، قد تحدث مفاجأة في التدريبات، تنقل أفكارنا وحساباتنا لدعم مركز مختلف تماما".

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