"س و ج" في لائحة الانضباط: تعريف التوبيخ.. وماذا يحدث في حال عدم الالتزام بعقوبة الإيقاف

بعد بحث طويل على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، وصل FilGoal.com إلى لائحة لجنة الانضباط التي عوقب على أساسها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ونظيره في سموحة فرج عامر، وتم توجيه التوبيخ لمدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ.

وفي هذا التقرير، يضع FilGoal.com مجموعة من الأسئلة التي برزت بعد القرارات التي أصدرتها اللجنة يوم الثلاثاء، وإجاباتها.

ما هي لجنة الانضباط؟

هي لجنة قضائية، دورها تطبيق القواعد الانضباطية والأخلاقية المنصوص عليها في لائحتها، وتتشكل من 7 أعضاء.

اختصاصات اللجنة تصل لتطبيق القواعد الانضباطي – بحسب اللائحة – ومراقبة المخالفات التي لم ينتبه إليها إداريو المباريات، وفرض العقوبات على من يتعرض بالإساءة للاتحاد أو مجلسه أو مسؤوليه أو أي من عناصر اللعبة.

وتجتمع اللجنة بصفة دورية، أو بدعوة من رئيسها.

ماذا تقول لائحة اللجنة في عقوبة التوبيخ؟

التوبيخ حسب اللائحة هي المرحلة الثانية من العقوبات التي تضعها اللجنة والتي تصل إلى 19 عقوبة، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

كذلك، تعاقب الأندية بـ14 عقوبة مختلفة.

أما المسؤولين وعناصر اللعبة، فيعاقبوا بواحدة من 6 عقوبات.

وتقول اللائحة عن التوبيخ أنه "خطاب رسمي موجه لمرتكب المخالفة يفيد بعدم قبول المخالفة الانضباطية والتحذير بفرض العقوبة حال تكرارها".

هل يمكن استئناف العقوبات، ومتى تصبح العقوبة نافذة؟

لا يجوز، بحسب اللائحة، استئناف عقوبات التحذير والتوبيخ والغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف جنيه، وقرارات الإيقاف التي لا تتجاوز 6 مباريات أو 3 أشهر.

وتكون العقوبة نافذة فور الإخطار بها، وهو ما قد يفسر حضور مجدي عبد العاطي لمباراة فريقه أسوان ضد طنطا رغم إعلان اللجنة عقابه بالإيقاف لمباراتين.

ماذا لو لم يطبق العنصر المعاقب العقوبة الموقعة في حقه؟

تقول المادة 30 من اللائحة أن اللجنة من حقها توقيع عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة، ذلك بالنسبة للأشخاص.

أما الأندية التي لا تنفذ العقوبات، فتوقع عليها عقوبة خصم نقاط أو هبوط للقسم الأدنى، دون شرح أكبر من ناحية اللائحة.

اقرأ أيضا

عقوبات الانضباط: منع مرتضى من أي نشاط رياضي لـ3 مباريات.. وتوبيخ عبد الحفيظ

مميزات قد ترهق الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. وعيب قاتل

حصاد إفريقيا في 2019 - أزمات الكاف لا تنتهي ومصر تلعب دور المنقذ وتبهر القارة

تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين زيزو وأوناجم لمواجهة الإنتاج الحربي

قائد بلاتنيوم قبل مواجهة الأهلي: لا وقت للاحتفال بأعياد الميلاد