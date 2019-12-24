الأولمبي لـ في الجول - الكأس تقدم باستقالته.. واجتماع يحدد مصيره

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 20:21

كتب : رضا السنباطي

الاوليمبى احمد الكأس

تقدم أحمد الكأس باستقالته من تدريب الأولمبي عقب الخسارة من الحمام بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة من الدرجة الثانية لمجموعة بحري.

وقلّب الحمام تأخره أمام الأولمبي إلى فوز بهدفين مقابل هدف (طالع نتائج الجولة العاشرة لمجموعة بحري).

وصرح مصدر داحل النادي السكندري لـ FilGoal.com بأن الكأس كان سيرحل عقب الجولة الثالثة من الدوري لكن الإدارة تمسكت به في القيادة الفنية حتى تتحسن النتائج.

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وأضاف المصدر أن اجتماع الإدارة غدا سيحدد قبول أو رفض الاستقالة.

وحقق الكأس ثلاثة انتصارات وتعادلين ولكن الهزيمة أمام الحمام كانت سببا رئيسيا لرغبته في الرحيل.

وتوقف رصيد الأولمبي عند 11 نقطة في المركز العاشر من مجموعة بحري.

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