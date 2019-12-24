كلوب قبل ملاقاة ليستر: نجيد الانعزال عن أي مؤثرات خارجية

يثق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في قدرة فريقه على الصمود في وجه المؤثرات الخارجية التي تتمثل في نشوة التتويج بكأس العالم للأندية قبل مواجهة ليستر سيتي يوم الخميس.

ويعود الريدز لاستئناف مشوار الدوري عقب قضاء أسبوع في قطر، انتهى بحصد لقب مونديال الأندية ليواجه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، لكن كلوب يصر على توسيع الفارق لما له من ميزة في سباق حسم اللقب.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لن نتأثر بفارق النقاط. نحن هنا لأننا لم نظن أن الأمور انتهت".

وأضاف "وصلنا لما نحن فيه الآن بسبب تعاملنا مع كل مباراة على حدة. الفريق يركز على كل مباراة بنسبة 100%، وهو ما سنفعله أمام ليستر".

وواصل "نحن نجيد غلق الأبواب علينا، والانعزال عن أي مؤثرات خارجية".

وأتم "نحن نركز على المباراة المقبلة فقط، وعقب خوضها يكون أمامنا بضع ساعات من أجل الاستعداد للمباراة التي تليها. لا يوجد وقت لأي شيء آخر".

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