أنشيلوتي: ليفربول؟ موعدنا 5 يناير

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 14:11

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - إيفرتون

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إنه يعلم رغبة جماهير فريقه في الفوز ضد ليفربول ورغم صعوبة المهمة، إلا أنه وعدهم بفعل ذلك، مشيرا إلى أنهم ليسوا بحاجة للانتظار طويلا لأن المباراة القادمة بين الطرفين خلال فترة أقل من 11 يوما.

وصرح أنشيلوتي للصحفيين قائلا: "بالنسبة للأندية الكبيرة، الانتصار هو التتويج بالألقاب".

وواصل "يمكننا أن نقاتل من أجل كأس الاتحاد، إنه حافز كبير لنا".

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وأكمل "ليفربول ليس معتادا على الخسارة، لكنني أعلم أن جماهير إيفرتون تريد الفوز ضدهم، ليس علينا الانتظار طويلا، لدينا مباراة يوم 5 يناير".

ليفربول يواجه نظيره إيفرتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 5 يناير المقبل.

إيفرتون لم يفز ضد ليفربول منذ موسم 2010-2011 حينما فاز في جوديسون بارك بنتيجة 2-0 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت آخر 5 مواجهات بين الفريقين انتصار ليفربول في 3 وتعادل الفريقان سلبيا مرتين، كما أن آخر مواجهة ضمن الجولة الثالثة في كأس الاتحاد خلال موسم 2017-2018 شهدت انتصار ليفربول بنتيجة 2-1.

وأضاف ضاحكا "حينما كنت أسير في المدينة يوم الإثنين، قابلت جماهير ليفربول وأعتقد أنهم كانوا خائفين".

وتابع "كانوا قلقين فور رؤيتي لأنني هزمتهم أكثر من مرة".

أنشيلوتي يقود إيفرتون لأول مرة ضد بيرنلي يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب الإيطالي واجه ليفربول 12 مرة فاز في 7 وتعادل مرة وخسر 4، وربما أشهر مواجهتين له ضد الحمر كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 ونهائي 2007، إذ أنه خسر الأولى بركلات الترجيح وفاز الثانية بنتيجة 2-1.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز حينما درب تشيلسي في وقت سابق، خاض 4 مباريات ضد ليفربول فاز مرتين وخسر مرتين.

وآخر المواجهات التي جمعت المدرب الإيطالي المخضرم مع ليفربول كانت في هذا الموسم حينما كان مدربا لنابولي قبل رحيله، في دور المجموعات من دوري الأبطال وفاز ذهابا وتعادل إيابا.

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