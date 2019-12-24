مميزات قد ترهق الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. وعيب قاتل

يملك مختار مختار سجلا مشرفا ضد الزمالك، الفوز 6 مرات ضد الأبيض، والتعادل 5 مرات، من أصل 24 مواجهة، يعد أمرا رائعا للمدرب الذي لم يقد يوما فريقا من كبار القوم في الدوري المصري.

لكن رفقة مختار، يظل الإنتاج الحربي رقما صعبا على الكبار في الدوري المصري، ولذلك الأمر أسبابه.

في الموسم الجاري لعب الإنتاج الحربي 9 مباريات، فاز 4 مرات وتعادل مرتين وخسر 3 مرات (ضد الأهلي متصدر البطولة، والمقاولون وصيفه الحالي، وبيراميدز).

الإنتاج سجل 9 أهداف واستقبل مثلهم، لكن تفاصيل مباريات رجال مختار مختار تشي بمميزات قد ترهق الزمالك في مواجهة الجولة العاشرة التي يبحث فيها رجال باتريس كارتيرون عن انتصار غاب لمباراتين في الدوري بعد خسارة 3-2 من طلائع الجيش، وتعادل سلبي مع سموحة.

فما هي مميزات الإنتاج الحربي، التي يجب أن يحذر منها كارتيرون؟

ثلاثي هجومي جيد في كل الأوقات

عادة ما يعتمد مختار مختار على ثلاثي هجومي يضم جناحين يميلان بشدة للدخول إلى منطقة الجزاء، بجانب رأس حربة.

في حوار سابق مع FilGoal.com، أوضح مختار أنه يفخر بقدرته على صناعة رؤوس حربة أقوياء واستشهد حينها بخالد قمر.

في الإنتاج الحربي، يملك مختار 3 مهاجمين لديهم القدرة على تسجيل الأهداف، هم محمد رجب الذي سجل هدفين بمعدل هدف كل 150 دقيقة، والموريتاني أمادو نياس الذي سجل هدفين أيضا بمعدل هدف كل 200 دقيقة، وباسم مرسي الذي سجل أخيرا في تعادل الفريق مع سموحة 1-1.

بجانب رؤوس الحربة، لدى مختار رفاهية التدوير بين الأجنحة.

اعتماد مختار الرئيسي على موسى دياوارا ومحمد فييرا، والثنائي يمتاز بسرعة كبيرة وقدرة على المرور من الخصوم.

الغيني والإيفواري يمتلكان معدل مرور ناجح في وسط ملعب الخصم على الأقل مرتين في المباراة الواحدة، وإن كان الإيفواري فييرا لديه ميزة أكبر عن دياوارا وهي الإيجابية الأكبر على المرمى إذ يسدد مرتين على الأقل على المرمى في كل مباراة.

ضد أي ثلاثي، على دفاع الزمالك الذي استقبل 7 أهداف في 8 مباريات، مهمة صعبة لإبقائه هادئا.

تنوع الأسلحة.. وتحدي حازم إمام

بعيدا عن كون الفريق لم يذق طعم الهزيمة من 4 جولات، فإن الإنتاج لديه تنوع في أسلحته الهجومية.

6 لاعبين سجلوا 9 أهداف للفريق.

بعيدا عن المهاجمين، سجل المدافع معاذ الحناوي ركلتي جزاء، بجانب الجناح فييرا ولاعب الوسط محمد عادل اللذان سجلا هدفا لكل منهما.

وعلى مستوى الصناعة، مهد أحمد شديد قناوي 4 أهداف لزملائه هذا الموسم مواصلا أرقامه الرائعة في هذا الصدد بعد أن كان ثالث أفضل صانع للأهداف الموسم الماضي.

هذا الأمر يشكل تحدي لحازم إمام الذي يملك ميولا هجومية أكثر من الدفاعية، ترك المساحة لأحمد شديد قناوي يعني خطورة دائمة على مرمى الزمالك.

ميزة نفسية

لدى الإنتاج الحربي ميزة كبرى، قد تكون فنية من مختار مختار لكن بالتأكيد الطباع الفردية للاعبين تساهم فيها.

باستثناء مباراتي الأهلي والمقاولون العرب، ففي كل مرة تأخر الإنتاج الحربي في النتيجة عاد فيها أو على الأقل هدد بصناعة ريمونتادا قوية.

الأمر ظهر جليا في مباراة بيراميدز، فبعد تقدم رجال سيباستيان ديسابر 3-0، استطاع الإنتاج الحربي تسجيل هدفين وكان قريبا من إدراك التعادل.

مدير الكرة في النادي خالد مهدي شرح عقلية فريقه عقب تلك المباراة: قائلا "لم يسعفنا الوقت لإدراك التعادل، التبديلات صنعت الفارق وقلصنا النتيجة. لعبنا مباراة مفتوحة وممتعة، الكفة كانت تميل ناحيتنا في الشوط الثاني، نلعب دائما على الفوز لأن التعادل لا يؤدي لنقلة في جدول الترتيب بل الانتصارات فقط".

عيب قاتل

رغم تلك المميزات، لدى الإنتاج الحربي عيب قاتل.

ذلك العيب ظهر جليا ضد الأهلي وبيراميدز، وبنسبة أقل ضد المقاولون العرب وإنبي.

الوصول لمرمى عامر عامر أمر ليس بالصعب في ظل سوء دفاع مستوى الإنتاج هذا الموسم.

أقل فريق قام بشن هجمات ضد الإنتاج الحربي كان طلائع الجيش الذي لم يشن سوى 8 هجمات فقط على مرمى عامر عامر، فيما قامت بقية الفرق بشن أكثر من 10 هجمات مكتملة في معظم مباريات الفريق.

وبالتالي، يملك عامر عامر أحد أعلى معدلات التصديات في الدوري هذا الموسم بحوالي 6 تصديات في المباراة الواحدة.

سيحتاج الزمالك لمعالجة آفة ضياع الفرص التي ظهرت بشدة أمام سموحة، أمام حارس مرمى اكتسب الصفة الدولية.

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