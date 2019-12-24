تقرير: نابولي يخطط لضم توريرا

يسعى نادي نابولي لتدعيم خط الوسط بضم لوكاس توريرا لاعب أرسنال وقد تشمل الصفقة سياد كولاسيناك لإقناع الجانرز.

لوكاس توريرا النادي : أرسنال نابولي

ووفقا لصحيفة كوريير ديللو سبورت فنابولي يبحث ضم لاعب وسط في سوق الانتقالات الشتوية والأقرب هو ضم توريرا.

وكشفت الصحيفة أن أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي قد خطط مع جينارو جاتوزو المدير الفني للفريق على كيفية إقناع أرسنال لترك اللاعب.

وأضاف التقرير أن نابولي سيعرض ضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بصورة نهائية في الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن كولاسيناك سيكون على رادار نابولي أيضا من أجل إقناع أرسنال بالصفقة.

وذكر التقرير وجود منافسة لنابولي على ضم كولاسيناك من جانب فريق روما لكن لم يتقدم كلاهما بعرض رسمي حتى الآن.

ويقع نابولي في المركز الثامن من الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

ويلعب توريرا في مركز الوسط المدافع وخاض مع أرسنال 22 مباراة وسجل هدفين.

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