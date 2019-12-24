لايبزج: لا يمكننا منافسة يونايتد ودورتموند ويوفنتوس على ضم هولاند

قال أوليفر ماينتزلاف رئيس قسم كرة القدم في نادي ريد بول لايبزج إن فريقه لا يمكنه منافسة مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند على ضم إرلينج هولاند من النادي الشقيق لفريقه، ريد بول سالزبرج.

وصرح ماينتزلاف حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "نعم قابلنا هولاند، نحن مهتمون بضمه ولدينا اهتمام كبير".

وأضاف "استمع إلينا، لكن منطقيا إنه منفتح للغاية بالنسبة للرحيل، وسيفضل أن يغير فريقه في الصيف على الأقل".

وواصل "الأمر ليس سهلا، أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند ترغب في ضمه، وهناك أندية أخرى".

وأكمل "بالطبع نادينا لديه حدود، وسميت بالتحديد عدد من الأندية التي تتنافس على ضمه، وربما هناك سقف للرواتب لا يمكننا بلوغه، ربما ندفع قيمة ضمه، لكن القيمة الكاملة ليست أجر الانتقال فقط".

وأتم "إنها نفس المعضلة الكلاسيكية مرة أخرى، لا يمكننا أن نشتري كل شيء أو نحصل على كل ما نريده، لو كان بإمكاننا ذلك لكان هولاند معنا الآن".

وسجل هولاند 28 هدفا في 22 مباراة خاضها مع سالزبورج خلال الموسم الجاري في كل البطولات.

وسبق لهولاند وأن تدرب تحت قيادة أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حينما كان الثنائي يتواجد في فريق مولده النرويجي.

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