صن: بيكام تحدث مع حارس إنجلترا السابق للانضمام إلى إنتر ميامي

يواصل دافيد بيكام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، السعي وراء لاعبين معروفين لتدعيم فريقه الوليد.

جو هارت النادي : بيرنلي بيرنلي

إنتر ميامي سيكون أحدث أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS بدءا من الموسم المقبل 2020.

ويبدو أن الدولي الإنجليزي السابق، جو هارت، حارس مرمى بيرنلي الحالي، قد يتواجد ضمن صفوف إنتر ميامي في الأشهر المقبلة.

صحيفة "صن" البريطانية نقلت عن مصدر لها إخبار هارت لزملائه أن بيكام تواصل معه ويأمل في انتدابه إلى إنتر ميامي.

وذكر المصدر أن هارت يريد العودة للمشاركة بعد أن بات حبيس مقاعد البدلاء في السنوات السابقة، وأن خطوة إنتر ميامي ستكون ملائمة له.

هارت (32 عاما) يلعب في بيرنلي منذ صيف 2018، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة هذا الموسم، و22 مباراة إجمالا منذ انضمامه من مانشستر سيتي مقابل ما يقرب من 4 ملايين يورو.

ويعد هارت صاحب الـ 75 مباراة دولية مع إنجلترا أحد العناصر البارزة التي ساهمت في تتويج مانشستر سيتي بـ 5 بطولات مختلفة.

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