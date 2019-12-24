رئيس إستوديانتس: هناك محادثات لضم إنييستا

أكد خوان سيباستيان فيرون رئيس نادي إستوديانتس الأرجنتيني، التقارير التي ربطت فريقه بضم أندريس إنييستا القائد السابق لـ برشلونة.

إنييستا (35 عاما) يلعب في فيسيل كوبي الياباني منذ صيف 2018، وتبدو الأرجنتين وجهة مقبلة محتملة للرسام.

فيرون النجم السابق لمنتخب الأرجنتيني الذي يرأس إستوديانتس حاليا، صرّح في هذا الصدد: "اليوم، لا يمكن القول إنه يوجد مفاوضات مع إنييستا، لكن نعم، هناك محادثات".

وأضاف عبر راديو ريفادافيا: "محاولة ضم إنييستا أمر لن ينساه الناس أبدا، سواء نجحنا في ذلك أم لا".

ويضم إستوديانتس خافيير ماسكيرانو الزميل السابق لـ إنييستا في برشلونة، والذي يعد حلقة الوصل في المفاوضات مع ميسي بحسب التقارير.

كما يشرف جابرييل ميليتو على تدريب الفريق، وهو الذي تزامل مع إنييستا لـ 4 سنوات في برشلونة بدوره.

ولعب إنييستا 24 مباراة مع فيسيل كوبي هذا الموسم، وسجل 7 أهداف، وقاده لنهائي كأس الإمبراطور.

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