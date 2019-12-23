عبد الحفيظ: الأهلي يقدم كرة عالمية مع فايلر.. ومباراة بلاتينيوم مهمة لتحسين مركزنا

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 23:50

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - الاتحاد السكندري

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بالمدير الفني للفريق ريني فايلر بعد الفوز على الاتحاد السكندري 4-0 مساء الاثنين في بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية "الوضع ليس سهلا في ظل ضغط جدول المباريات، نثق في كل اللاعبين، وكنا نعلم صعوبة مواجهة الاتحاد، فلم يدخل مرماه سوى 5 أهداف فقط في 9 جولات، مما يبين شخصية المنافس وكفاءة مديره الفني طلعت يوسف في مواجهات كبيرة ضد المصري والإسماعيلي والمقاصة".

وأضاف "الكرة العالمية لا يهم من يستحوذ على الكرة بل الفريق بأكمله، وكذلك حارس المرمى جزء من الفريق وله دور في بناء الهجمات، ريني فايلر يعتمد على هذه الفلسفة، وينبه على اللاعبين أن يتحرك الجميع في كل الاتجاهات، والأهم أن يكون تمركز الفريق منضبطا في كل أرجاء الملعب".

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وواصل "كل مباراة أصعب مما قبلها، من الضروري التركيز واحترام المنافس، مواجهة بلاتينيوم مهمة جدا، لأنه من المهم أن نحسن ترتيبنا في جدول المجموعة".

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم الزيمبابوي السبت المقبل في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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