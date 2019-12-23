طلعت يوسف: هدف الأهلي الثاني من تسلل واضح.. وشكوى الحكام لا تفيد

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 22:03

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي - الاتحاد السكندري

هاجم طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري أداء التحكيم في المباراة التي خسرها فريقه برباعية نظيفة على يد الأهلي متصدر الدوري المصري ضمن عاشر جولات المسابقة.

وقال طلعت يوسف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هدف الاهلي الثاني من تسلل واضح، التاريخ يقول إن التقدم بشكوى ضد الحكام لا يفيد".

وأردف "لكن أعتقد أن لجنة الحكام ستقيم أداء الحكم واخطاءه".

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وألمح "كذلك في مباراة دجلة ألغى لنا الحكم هدفا صحيحا".

وعن اللقاء أوضح "بلا شك نتيجة غير متوقعة أو مطلوبة قبل مباراة الإسماعيلي في البطولة العربية".

وأكمل "راض عن أداء الشوط الأول رغم الإرهاق البدني".

وعلل "هناك أخطاء في التمركز بعمق الدفاع، تسببت في الأهداف الثلاثة، فقد توقعت تراجع المردود في الشوط الثاني نتيجة الضغط البدني وتزاحم جدول المباريات".

وعبر طلعت يوسف عن حزنه ليس بسبب الخسارة بل النتيجة الثقيلة.

وشدد "الأهلي كان مرتاحا أكثر وأشرت إلى ذلك قبل المباراة، كان لدي رغبة في إراحة أكثر من لاعب وليس خالد قمر فقط، عملية التدوير يجب أن تدار بحرص

واستمر "لم اكن اريد الدفع باحمد رفعت أيضا".

وأتم "لم نلعب بطريقة دفاعية بل بادلنا الأهلي الفرص في الشوط الأول وسجلنا هدفا لا أعرف لماذا تم إلغاؤه".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ24 نقطة إثر انتصاره في كل مبارياته الثمانية التي خاضها.

أما الاتحاد فيحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

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