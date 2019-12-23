أرقام من فوز الأهلي على الاتحاد.. أول هدف لـ معلول والشباك النظيفة مستمرة

واصل الأهلي تحت قيادة ريني فايلر تحقيق الانتصارات في الدوري المصري، وهذه المرة الضحية كان الاتحاد السكندري.

الأهلي حقق فوزه الثامن على التوالي منذ انطلاق الدوري أمام الاتحاد وتغلب عليه برباعية دون رد.

واستمر الأهلي في تحقيق الأرقام الإيجابية مع انتصاراته المتتالية في الدوري المصري.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت بعد فوز الأهلي على الاتحاد برباعية.

أول هدف

سجل علي معلول هداف الأهلي في الموسم الماضي هدفه الأول في دوري هذا الموسم.

التونسي معلول سجل الهدف الثالث للأهلي في المباراة من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، كما صنع أيضا الهدف الأول الذي سجله أحمد الشيخ.

ثالث رباعية

فاز الأهلي برباعية للمرة الثالثة في الدوري هذا الموسم.

الأهلي انتصر قبل ذلك على الإنتاج الحربي والجونة برباعية دون رد، وهي النتيجة ذاتها التي تكررت أمام الاتحاد.

أول هزيمة برباعية للاتحاد

كما تلقى الاتحاد السكندري أول هزيمة له برباعية في الموسم الحالي.

هزيمة الأهلي هي الثانية فقط للاتحاد هذا الموسم بعد الخسارة من الزمالك في الجولة الأولى بهدف وحيد.

شباك نظيفة من جديد

ونجح الأهلي بالخروج بالشباك النظيفة للمرة السابعة في الدوري هذا الموسم أمام الاتحاد.

الأهلي تلقى هدفا واحدا فقط أمام أسوان في المباراة التي فاز بها 5-1.

ومن بعدها نجح الأهلي في الخروج بخمس مباريات متتالية بشباك نظيفة أمام الجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد.

هجوم قوي

وبعدما سجل 4 أهداف في شباك الاتحاد السكندري وصل الأهلي للهدف رقم 23 في الدوري حتى الآن.

وبذلك يصبح متوسط تسجيل الأهلي للأهداف في كل مباراة من مبارياته الثمانية في الدوري حتى الآن 2.8 هدف.





































































































































































































































































اقرأ أيضا:

أيمن أشرف يغيب عن مواجهة الأهلي والمقاصة

النسر يوزع هدايا نهاية العام.. الأهلي يضرب الاتحاد برباعية

الشيخ: لا أحتاج لفعل أي شيء للرد على أحد

خبر في الجول - لجنة التخطيط تعقد اجتماعا هاما بعد مواجهة بلاتينوم

قرار من المقاصة بشأن ميدو