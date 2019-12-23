عبد الحفيظ: توقعنا صعوبة مواجهة الاتحاد لأنهم يقدمون مستوى رائع

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بفريق الاتحاد السكندري رغم الفوز عليه برباعية.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية دون رد في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة: "الاتحاد يقدم هذا الموسم مستوى مميز ونتائج رائعة أمام كبار فرق الدوري".

وأضاف لقناة الأهلي "بالإضافة إلى تميزهم بالتنظيم داخل الملعب وقوة الدفاع الذي لم يتلق سوى 5 أهداف قبل مواجهتنا".

واستمر في تصريحاته "بالتأكيد الفوز برباعية أمر رائع بالنسبة لنا وتوقعنا أن تكون المباراة صعبة وهذا ما حدث في الشوط الأول وهذا أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "أتوقع أن تكون المباريات المقبلة أكثر صعوبة وسنركز بقوة على مواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل".

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم الزيمبابوي السبت المقبل في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.





































































































































































































































































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