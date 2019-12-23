رئيس الاتحاد: الهدف التسلل لـ أفشة "خلّص" علينا

انتقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أداء التحكيم في مباراة فريقه أمام الأهلي.

الاتحاد السكندري خسر 0-4 أمام الأهلي على استاد القاهرة الدولي بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

وصرّح مصيلحي بعد المباراة منتقدا احتساب الهدف الثالث للأهلي: "الهدف التسلل لـ محمد مجدي أفشة (خلّص) على الاتحاد في المباراة".

وواصل مصيلحي في حديثه عبر برنامج مساء الأنوار: "هدف أحمد رفعت لم يُحتسب دون سبب في الشوط الأول".

وأضاف: "تحدثت مع جمال الغندور عقب المباراة، ووعدني أن الأمور ستتحسن مع إدخال تقنية الفيديو في الدوري المصري".

وأكمل: "لا أعرف هل الدوري بجمهور أم لا، أين العدل من اتحاد الكرة؟".

وأتم: "هاتفت طلعت يوسف أثناء عودتهم بعد المباراة وطالبته بنسيان المباراة والنتيجة لأن أمامنا مباراة مهمة ضد الإسماعيلي في البطولة العربية، الإدارة تساند الفريق قبل تلك المواجهة".

































































































































































































































































































































نسر الأهلي حلق في سماء استاد القاهرة ووزع هدايا نهاية عام 2019 على جماهير القلعة الحمراء.

رباعية دون رد في شباك الاتحاد السكندري استمرت بها انتصارات الأهلي في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

فوز في آخر مباراة له في الدوري خلال عام 2019 بنتيجة عريضة قدمها الأهلي لجماهيره أمام الاتحاد السكندري.

الأهلي بعدما حقق الفوز الثامن على التوالي رفع رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 وتراجع للمركز الثالث.

وبذلك يكون الأهلي فاز منذ انطلاق الدوري على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي وأخيرا الاتحاد السكندري.

اقرأ أيضا:

الأهلي يواصل مسرته الرائعة في الدوري

أبرز أرقام فوز الأهلي على الاتحاد

ماذا قال فايلر بعد الفوز على الاتحاد

طلعت يوسف يتحدث عن التحكيم

عبد الحفيظ يتحدث عن صعوبة مباراة الاتحاد