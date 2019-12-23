زيدان: لن أطلب المزيد من اللاعبين في 2020

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 23:24

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يؤمن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن لاعبيه يقدمون كل ما في وسعهم من أجل تحقيق الألقاب هذا الموسم.

ريال مدريد يسير بخطى ثابتة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا رغم بعض العثرات التي تعرض لها الفريق.

وقال زيدان في تصريحات لموقع ناديه: "نريد الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة التي تسمح لنا بمواصلة النضال في جميع المسابقات التي نشارك فيها خلال عام 2020".

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وأضاف "لن أطلب المزيد من اللاعبين، لأننا جميعاً ملتزمون بقوة بما نفعله وهذا أهم شيء بالنسبة للمدرب".

وأكمل "نعرف أهمية مشجعينا وسنبذل قصارى جهدنا ليكونوا فخورين بنا. بتلك الطريقة سنكون قادرين على تحقيق أشياء مهمة في العام الجديد".

وفقد ريال مدريد فرصة الالتحاق بـ برشلونة في الصدارة، واكتفي برفع رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطتين عن البلاوجرانا.

ليكمل ريال مدريد 180 دقيقة متتالية دون أن يسجل أهداف.

كما وصل ريال مدريد إلى 13 مباراة متتالية دون هزيمة، لكنه فقد نقطتين ثمينتين.

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