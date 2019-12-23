متعب: كان يمكن أن أنضم لأي من هذين الناديين بعد الأهلي

كشف عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رغبة الاتحاد السكندري في ضمه عقب رحيله عن القلعة الحمراء.

متعب اعتزل كرة القدم في صيف 2018 بعد نهاية عقده مع الأهلي، لكنه أوضح أن مسيرته كانت من الممكن أن تأخذ شكلا مختلفا.

وصرّح متعب خلال تحليه لقاء الأهلي والاتحاد عبر أون سبورت: "عندما رحلت عن الأهلي، الاتحاد كان من الفرق التي من الممكن أن ألعب لها".

وأضاف: "إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي فاوضتني وكانوا مرحبين بقدومي، الخطوة كانت متاحة، خصوصا أن الاتحاد نادٍ كبير ولديه جماهيرية".

وأكمل: "الفريقان اللذان كان من الممكن أن ألعب لهما غير الأهلي كانا الاتحاد والجونة".

وأتم: "الذي أبعدني عن هذه الخطوة هو عدم قدرتي على اللعب لفريق غير الأهلي، لكن الاتحاد يظل ناديا يتمنى أي لاعب الانتماء له".

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