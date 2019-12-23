مدرب الأهلي: مستوى ديانج يتطور من مباراة لأخرى

أشاد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي بمستوى أليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وهزم الاتحاد برباعية دون رد في الجولة العاشرة من المسابقة.

وقال قمصان عقب المباراة: "الشوط الأول كان به بعض الفرص للاتحاد الذي استحوذ على الكرة في بعض الأوقات وهذا أمر طبيعي لأنه أحد أقوى فرق الدوري".

وأضاف في قناة الأهلي "ولكن في الشوط الثاني أظهرنا شخصيتنا واستطعنا تحقيق الفوز".

وأكمل "واجهنا فريقا قويا يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب ومن الطبيعي أن يكون له العديد من الفرص في المباراة وأن يظهر بشكل جيد".

وانتقل للحديث عن أليو ديانج لاعب وسط فريقه قائلا: "ديانج يقدم أداء رائع مع الأهلي ومستواه يرتفع من مباراة لأخرى".

وواصل "المباريات ستزيد من خبرته ومستواه مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "أيضا المشاركة المستمرة لبعض اللاعبين تزيد من مستواهم مثلما نشاهد أحمد الشيخ حاليا".

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية.





































































































































































































































































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