الانتصار السابع.. المقاولون يهزم الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتا

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

واصل المقاولون العرب نتائجه الجيدة خلال الموسم الجاري وفاز على الإسماعيلي اليوم الإثنين بهدفين دون رد.

واستضاف المقاولون منافسه الإسماعيلي في ملعبه في عاشر جولات الدوري.

سجل هدفا المباراة سيف الدين الجزيري ومحمد سمير في الدقائق 38 و74.

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وشهدت المباراة طرد للاعب المقاولون معروف يوسف في الدقيقة 88 عقب حصوله على إنذارين.

وأصبح ذلك الانتصار هو السابع لكتيبة المدرب عماد النحاس خلال الموسم الجاري من الدوري وتعادل مرة وحيدة وهُزم في مباراتين.

أما الإسماعيلي فهذه هي الهزيمة الثانية على التوالي له في الدوري عقب لقاء الأهلي، والخسارة الخامسة في الموسم بشكل عام.

وارتفع رصيد المقاولون إلى 22 نقطة ليتصدر بهم جدول الدوري مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي الذي خاض ثلاث مباريات أقل.

أما الإسماعيلي فتجمد رصيده عند 13 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بالتساوي مع إنبي ولكن الفريق البترولي خاض مباراة أقل من الدراويش.

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