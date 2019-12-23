خاص السلحدار لـ في الجول: لا أدرب الإسماعيلي بغرض أكل العيش

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 21:57

كتب : ياسر الشريف

أدهم السلحدار - الإسماعيلي

ندد أدهم السلحدار المدير الفني لنادي الإسماعيلي، بالتشكيكات التي طالت دوافعه وراء تدريب الدراويش.

الإسماعيلي تلقى هزيمته الثانية على التوالي وسقط 0-2 أمام المقاولون العرب بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

وصرّح السلحدار لـ FilGoal.com: "لا أقبل من يردد أنني (باكل عيش) بتولي تدريب الإسماعيلي".

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وأضاف: "عندي مبادئ وتركت فرص عمل أحصل منها على أموال أكثر من أجل الإسماعيلي".

وأكمل: "أفعل ما يحقق أهدافي ويلائم وجهة نظري، لا أعمل لمجرد الإضافة إلى سيرتي الذاتية، عمري 52 عاما، كان هذا واردا لو كنت في الثلاثينات من عمري".

وواصل: "من حق محبي الإسماعيلي الغضب، لكن لا بد أن يساندوا فريقهم، لدينا بعض اللاعبين الصغار الذين يتأثرون بالسباب".

وتحوّل للحديث عن المباراة: "أنا حزين لعدم التركيز الذي انتاب اللاعبين أمام المقاولون العرب".

وأتم: "سعيد بمستوى محمد صادق، والصاعد محمد عمار، سيكون لهما دور كبير مع الفريق".

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

ويلعب الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية يوم السبت المقبل.

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