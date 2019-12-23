مدافع يونايتد يوجه رسالة دعم لدي خيا بعد الخطأ الفادح أمام واتفورد

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 21:49

كتب : FilGoal

دي خيا - مانشستر يونايتد - واتفورد

دعم لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، زميله ديفيد دي خيا عقب الخطأ الذي ارتكبه أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وارتكب الحارس الإسباني خطأ في التصدي لتسديدة سهلة مرت من بين يديه لداخل الشباك معلنة عن الهدف الأول لأصحاب الأرض الذين فازوا 2-0 في النهاية.

وقال لوك شاو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع كان هدفا غريبا".

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وأضاف "لقد أنقذنا دافيد عدة مرات، على مدار الأعوام الماضية. لن نوجه أي لوم على الإطلاق".

وواصل "هو حارس مرمى من الطراز العالمي، وأثق في أنه سيتعافى من الخطأ بنفسه".

وأكمل "أنا متأكد أن الجميع سيكونون حوله. دافيد هو دافيد. نأمل أن يتمكن من البقاء سعيداً، وأن يركز على مباريات البوكسنج داي".

مانشستر يونايتد فاز ضد توتنام ثم مانشستر سيتي وتعادل بنتيجة 1-1 مع إيفرتون ثم خسر بنتيجة 2-0 من مضيفه واتفورد في الجولة الماضية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس.

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