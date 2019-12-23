لوكاكو: رونالدو أخبرني شيئا كشف به صعوبة الدوري الإيطالي

شدد روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان على صعوبة دفاعات الدوري الإيطالي بالمقارنة مع بلدان أخرى.

لوكاكو يقضي موسمه الأول في الملاعب الإيطالية منتقلا من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وصرّح لوكاكو لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "رونالدو أخبرني أن الدوري الإيطالي هو الأصعب دفاعيا في العالم".

وأضاف: "قال إنه سجل أهدافا في كل مكان، ولكن الدوري الإيطالي هو الأصعب على مستوى التسجيل".

وتعجب لوكاكو: "عندما يقول رونالدو إنها مهمة صعبة، فلا بد أنها صعبة للغاية".

وشدد: "اللعب في إيطاليا أصعب من إنجلترا".

وأوضح لوكاكو أنه تأقلم بالكامل وبات يفهم ويتحدث اللغة الإيطالية دون صعوبات: "لم يعد أي شخص يتحدث إلي باللغة الإنجليزية".

وسجل لوكاكو 14 هدفا مع إنتر هذا الموسم في 22 مباراة خاضها، واكتفى بتسجيل هدفين في 6 مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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