لوكاكو: رونالدو أخبرني شيئا كشف به صعوبة الدوري الإيطالي
الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 21:44
كتب : FilGoal
شدد روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان على صعوبة دفاعات الدوري الإيطالي بالمقارنة مع بلدان أخرى.
روميلو لوكاكو
النادي : إنتر ميلان
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
لوكاكو يقضي موسمه الأول في الملاعب الإيطالية منتقلا من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وصرّح لوكاكو لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "رونالدو أخبرني أن الدوري الإيطالي هو الأصعب دفاعيا في العالم".
وأضاف: "قال إنه سجل أهدافا في كل مكان، ولكن الدوري الإيطالي هو الأصعب على مستوى التسجيل".
وتعجب لوكاكو: "عندما يقول رونالدو إنها مهمة صعبة، فلا بد أنها صعبة للغاية".
وشدد: "اللعب في إيطاليا أصعب من إنجلترا".
وأوضح لوكاكو أنه تأقلم بالكامل وبات يفهم ويتحدث اللغة الإيطالية دون صعوبات: "لم يعد أي شخص يتحدث إلي باللغة الإنجليزية".
وسجل لوكاكو 14 هدفا مع إنتر هذا الموسم في 22 مباراة خاضها، واكتفى بتسجيل هدفين في 6 مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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