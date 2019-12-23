ساري بعد خسارة السوبر: البكاء لا يحل المشاكل

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 21:31

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - يوفنتوس

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه عليه تخطى خسارة لقب السوبر الإيطالي والتركيز على البطولات المقبلة.

لاتسيو انتصر على يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف ليتوج بطلا للسوبر الإيطالي الذي أقيم في السعودية.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد شاركنا في هذه المباراة ونحن نعاني من ناحية الطاقة البدنية والذهنية، وهذا يحدث. كان لدينا طاقة أقل قليلاً منهم، لاتسيو يمر بلحظة ثقة تامة".

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وأضاف "نأسف لخسارتنا لكأس السوبر، ولكن ما زال لدينا العديد من المسابقات ننافس عليها خلال الأشهر الخمسة المقبلة".

وأكمل مدرب تشيلسي السابق "هناك غضب ولكن البكاء لا يحل المشاكل".

وأتم "أدت طريقة تعاملنا مع المباراة لاستهلاكنا طاقة أكبر ولكني أشعر أننا لم نخسر بسبب الإرهاق".

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