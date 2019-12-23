ثلاثية الشحات وهاني وأزارو تصنع هدفا جميلا للأهلي أمام الاتحاد

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الاتحاد السكندري

تسبب ثلاثي الأهلي حسين الشحات ومحمد هاني ووليد أزارو في هدف رائع سجله الفريق في شباك الاتحاد السكندري يوم الإثنين.

ويستضيف الأهلي منافسه الاتحاد السكندري يوم الإثنين في استاد القاهرة في عاشر جولات الدوري.

وركض هاني من الخلف ومرر الكرة إلى الشحات الذي أعادها له على حدود منطقة الجزاء، فلعبها عرضية سريعة قابلها أزارو البديل بتسدية في الشباك.

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الهدف كان الثالث للأهلي في اللقاء، وأتبعه علي معلول بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وأصبح ذلك الهدف هو الرابع لأزارو خلال الموسم الجاري بشكل عام والثاني له في الدوري.

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